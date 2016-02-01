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    ​В Сумгайыте в кабинете директора школы совершена кража

    Расследование продолжается

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 27 января из кабинета директора полной средней школы села Демирчиляр Губадлинского района был украден ноутбук.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления криминалистических исследований МВД и Управления полиции города Баку, был задержан подозреваемый - житель Сумгайыта Эльчин Вахабов, который также украл ремонтно-строительные инструменты из административного здания женской консультации №2.

    Расследования по фактам продолжаются. 

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