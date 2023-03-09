В Сумгайыте столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
После поступившего на горячую линию МЧС вызова к месту ДТП выехала бригада Сумгайытского регионального центра МЧС для извлечения оказавшихся заблокированными в автомобиле пострадавших.
В результате столкновения микроавтобуса марки Ford и грузовика марки DAF два человека оказались заблокированы в микроавтобусе.
Спасатели извлекли из микроавтобуса двух человек с различными травмами, пострадавшие госпитализированы.