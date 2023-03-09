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В Сумгайыте столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Сумгайыте столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
9 марта 2023 г. 09:35
В Сумгайыте столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

После поступившего на горячую линию МЧС вызова к месту ДТП выехала бригада Сумгайытского регионального центра МЧС для извлечения оказавшихся заблокированными в автомобиле пострадавших.

В результате столкновения микроавтобуса марки Ford и грузовика марки DAF два человека оказались заблокированы в микроавтобусе.

Спасатели извлекли из микроавтобуса двух человек с различными травмами, пострадавшие госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda mikroavtobusla yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

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