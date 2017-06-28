В Сумгайыте обвиняемый в обороте наркотических средств отпущен на свободу из зала суда

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционной жалобе в отношении приговора Абдулу Манафову, обвиненному в обороте наркотических веществ.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Мубариза Зейналова.

По решению, апелляционная жалоба А. Манафова была удовлетворена, приговор суда первой инстанции отменен. Суд его оправдал, А. Манафов был отпущен на свободу из зала суда.

Согласно обвинительному акту, А. Манафов приобрел, носил при себе и хранил большое количество наркотических средств с целью продажи. Он приобрел в неизвестные для следствия время и месте 1235,0 г засушенной марихуаны и 1005,0 г опиума. 23 февраля 2014 года в 00:20 он был задержан сотрудниками управления полиции Сумгайыта на территории Восточного базара в 9-м микрорайоне города Сумгайыт. При обыске в спортивной сумке А. Манафова были обнаружены и изъяты завернутые в целлофан 1005,0 г опиума и 1235,0 г засушенной марихуаны.

Он был обвинен по статье 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, в крупном размере) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям 16 июля 2014 года он был приговорен к 8 годам заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. А. Манафов подал кассационную жалобу в Верховный суд. Верховный суд частично удовлетворил жалобу, отменив решение Сумгайытского апелляционного суда, и направил дело на повторное апелляционное рассмотрение.