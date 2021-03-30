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В Сумгайыте арестован арендатор заведения, предлагавшего клиентам кальяны

В Сумгайыте арестован арендатор заведения, предлагавшего клиентам кальяны Пятеро клиентов, куривших кальяны в чайном доме, оштрафованы
Происшествия
30 марта 2021 г. 12:38
В Сумгайыте арестован арендатор заведения, предлагавшего клиентам кальяны
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Несмотря на неоднократные предупреждения, в некоторых объектах общественного питания все еще встречаются случаи, когда клиентам предлагают кальяны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции продолжают контрольно-профилактические меры, направленные на выявление и устранение указанных негативных явлений.

В ходе очередного такого мероприятия в Управление полиции города Сумгайыт поступила информация об использовании кальяна в чайном доме "Бриз", расположенном на территории города. По данному адресу был проведен осмотр, арендатор объекта Вусал Мадатов был задержан полицией.

В отношении него составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, собранные материалы направлены в суд. В отношении В.Мадатова вынесено решение суда об административном аресте на 10 суток. Пятеро клиентов, куривших кальяны в чайном доме, были оштрафованы в общей сумме на 1 400 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda müştərilərə qəlyan təklif edən çay evinin icarədarı həbs edildi

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