В Сумгайыте арестован арендатор заведения, предлагавшего клиентам кальяны

Несмотря на неоднократные предупреждения, в некоторых объектах общественного питания все еще встречаются случаи, когда клиентам предлагают кальяны.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).
Сотрудники полиции продолжают контрольно-профилактические меры, направленные на выявление и устранение указанных негативных явлений.
В ходе очередного такого мероприятия в Управление полиции города Сумгайыт поступила информация об использовании кальяна в чайном доме "Бриз", расположенном на территории города. По данному адресу был проведен осмотр, арендатор объекта Вусал Мадатов был задержан полицией.
В отношении него составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, собранные материалы направлены в суд. В отношении В.Мадатова вынесено решение суда об административном аресте на 10 суток. Пятеро клиентов, куривших кальяны в чайном доме, были оштрафованы в общей сумме на 1 400 манатов.