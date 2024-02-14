В Сумгайыте скончался 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа

В Сумгайыте 21-летний парень, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, выжил.

В Сумгайыте 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, скончался в больнице.

Как сообщает местное бюро Report, житель Сумгайыта Мурватов Эльвин Вугар оглу, (2003 г.р.), выбросился с балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного здания.

Согласно информации, у него были психологические проблемы.

08:19

В Сумгайыте 21-летний парень, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, выжил.

Как сообщает местное бюро Report , инцидент произошел в 41-м квартале города.

Местный житель Эльвин Вугар оглу Мурватов (2003 г.р.) в попытке суицида выбросился с балкона пятого этажа.

Получивший различные травмы парень выжил. Его машиной скорой помощи доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.