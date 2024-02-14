В Сумгайыте скончался 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа

В Сумгайыте 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, скончался в больнице.
Как сообщает местное бюро Report, житель Сумгайыта Мурватов Эльвин Вугар оглу, (2003 г.р.), выбросился с балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного здания.
Согласно информации, у него были психологические проблемы.
08:19
В Сумгайыте 21-летний парень, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, выжил.
Как сообщает местное бюро
Местный житель Эльвин Вугар оглу Мурватов (2003 г.р.) в попытке суицида выбросился с балкона пятого этажа.
Получивший различные травмы парень выжил. Его машиной скорой помощи доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.