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В Сумгайыте скончался 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа

В Сумгайыте скончался 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа В Сумгайыте 21-летний парень, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, выжил.
Происшествия
14 февраля 2024 г. 09:30
В Сумгайыте скончался 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа

В Сумгайыте 21-летний мужчина, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, скончался в больнице.

Как сообщает местное бюро Report, житель Сумгайыта Мурватов Эльвин Вугар оглу, (2003 г.р.), выбросился с балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного здания.

Согласно информации, у него были психологические проблемы.

08:19

В Сумгайыте 21-летний парень, выбросившийся с пятого этажа жилого здания, выжил.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 41-м квартале города.

Местный житель Эльвин Вугар оглу Мурватов (2003 г.р.) в попытке суицида выбросился с балкона пятого этажа.

Получивший различные травмы парень выжил. Его машиной скорой помощи доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Версия на английском языке Man survives after throwing himself from fifth floor balcony in Azerbaijan's Sumgayit
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda özünü 5-ci mərtəbədən atan şəxs ölüb - YENİLƏNİB

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