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В судах решения принимаются посредством видеоконференций

​В судах решения принимаются посредством видеоконференций

Уже во многих районах Баку дела рассматриваются посредством видеоконференций, даже есть процессы, где выносятся заключительные решения.

Как передает Report, об этом на видеоконференции на тему "Доступность к юстиции в период пандемии" сказал судья Ясамальского районного суда, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гурбанов.

Он отметил, что сейчас в судах рассматриваются только неотложные дела: "Приняты соответствующие меры для онлайн рассмотрения этих дел в судах. Обеспечено подключение граждан к процессам по видео, для этого в информационной системе "Электронный суд" создано специальное программное обеспечение".

Р.Гурбанов сказал, что эта система может использоваться не только в период пандемии, но по желанию сторон и в другое время.

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