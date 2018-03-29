В столице пожилого мужчину родственник избил молотком

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе столицы один человек получил тяжелые травмы вследствие избиения тупым инструментом.

Как передает Report, Гулиев Меркез Фаиг оглы 1954 г.р вступил в драку в своем доме в поселке Бинагади с мужем своей сестры.

Во время драки пожилого мужчину избили молотком. Он получил тяжелые телесные повреждения.

При помощи родственников раненый помещен в Клинический медицинский центр № 1. Врачи отмечают, что состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

По факту сотрудники Бинагадинского РУП задержали виновника происшествия.