В Шуше обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории Шуши и села Дашалты были обнаружены 1 автомат, 3 мины, 30 гранат различных типов, 7 установок “Фогот”, 12 гранатометных, 6 минометных снарядов, 11 взрывателей УЗРГМ, 7380 патронов различного калибра и другие боеприпасы.