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В Шуше обнаружены боеприпасы

В Шуше обнаружены боеприпасы На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения боеприпасов.
Происшествия
8 октября 2021 г. 15:53
В Шуше обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории Шуши и села Дашалты были обнаружены 1 автомат, 3 мины, 30 гранат различных типов, 7 установок “Фогот”, 12 гранатометных, 6 минометных снарядов, 11 взрывателей УЗРГМ, 7380 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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Версия на английском языке Ammunition found in Shusha 
Версия на азербайджанском языке Şuşada silah-sursat aşkar edilib

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