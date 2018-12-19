В Шеки столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавший

19 декабря, 2018 17:48

https://report.az/storage/news/6f5fb6105d094a9e09589384662359f3/249c48e2-62a1-4ff1-893a-6f46ef385708_292.jpg Шеки. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Шеки произошло ДТП. Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Ашагы Гейнюк отрезке автомобильной дороги Шеки-Гах. Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106" и "КамАЗ". В результате ДТП водитель легкового автомобиля, житель села Ашагы Гейнюк Вусал Абдурахманов 1977 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Раненого доставили в Шекинскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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