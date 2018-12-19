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    В Шеки столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавший

    Шеки. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Шеки произошло ДТП. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Ашагы Гейнюк отрезке автомобильной дороги Шеки-Гах. 

    Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2106" и "КамАЗ". В результате ДТП водитель легкового автомобиля, житель села Ашагы Гейнюк Вусал Абдурахманов 1977 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Раненого доставили в Шекинскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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