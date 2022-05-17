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В Шамкире избили сотрудников Государственной налоговой службы

В Шамкире избили сотрудников Государственной налоговой службы Главный юрист отдела учета и государственной регистрации налогоплательщиков Государственной налоговой службы Азербайджана Эмин Ширинов и начальник отдела контроля налоговой ответственности территориального налогового управления №14 Анар Мамедли были избит
Происшествия
17 мая 2022 г. 11:52
В Шамкире избили сотрудников Государственной налоговой службы

Главный юрист отдела учета и государственной регистрации налогоплательщиков Государственной налоговой службы Азербайджана Эмин Ширинов и начальник отдела контроля налоговой ответственности территориального налогового управления №14 Анар Мамедли были избиты в Шамкирском районе.

Как сообщили Report в прокуратуре Шамкирского района, после аварийной ситуации, возникшей на автодороге в городе Шамкир, между сотрудниками Госслужбы и Габибом Джафаровым и его родственником Омаром Габибли возникла словесная перепалка, в ходе которой последние избили налоговиков.

В прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статьям 221.2.1 (Хулиганство, совершенное группой лиц или повторно) и 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidmətinin vəzifəli şəxsləri döyülüb

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