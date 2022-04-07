В Шабране автомобиль упал с моста, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное

Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на 128-м километре дороги Баку-Губа-граница Дагестана.

Так, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с моста.

При ДТП различные телесные травмы получили Ахмед Аждар оглы Ахмедов, 1969 года рождения, и его супруга Рухангиз Гюльмамед гызы Ахмедова, 1978 года рождения.

Следует отметить, что А.Ахмедов работает хирургом в одной из частных больниц Хачмаза.

Ведется расследование.