В Шабране автомобиль упал с моста, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное
Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на 128-м километре дороги Баку-Губа-граница Дагестана.
Так, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с моста.
При ДТП различные телесные травмы получили Ахмед Аждар оглы Ахмедов, 1969 года рождения, и его супруга Рухангиз Гюльмамед гызы Ахмедова, 1978 года рождения.
Следует отметить, что А.Ахмедов работает хирургом в одной из частных больниц Хачмаза.
Ведется расследование.