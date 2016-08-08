В Сальяне перевернулся микроавтобус, пострадало более 10 человек - ОБНОВЛЕНО

*** Первая новость опубликована в 09:29

Сальян. 8 августа. REPORT. AZ/ Обнародованы имена раненых в ДТП в Сальянском районе.

Как сообщает региональное бюро Report, во время аварии жители Нефтчалинского района 40-летняя Гюльбениз Надир гызы Агаджанова, 28-летний Талех Афган оглу Абдуллаев, 32-летний Ибрагим Мазахир оглу Джафаров, 56-летний Ровшан Ахмед оглу Селимов, 53-летняя Нармина Гасангулу гызы Селимова, 43-летний Заур Расим оглу Мамедов, 23-летняя Шахла Эльхан гызы Керимова, 24-летняя Шафа Магеррам гызы Агаева, 62-летняя Малахат Алихан гызы Шахбазова, житель Шемахинского района 44-летний Давуд Тарлан оглу Мамедов получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

Как сообщили Report в больнице, большинство раненых после оказания первой медицинской помощи будут выписаны на амбулаторное лечение: "Состояние одного раненого оценивается как среднетяжелое".

По факту ведется расследование.