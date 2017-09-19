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    В Сабирабаде женщина скончалась после родов

    По факту ведется расследование

    Сабирабад. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе мать умерла после родов.

    Как сообщает Report, 10 сентября жительница села Гарагашлы Имишлинского района Ирана Усубали гызы Азизова для родов была помещена в Сабирабадское районное родильное отделение. Там И.Азизова родила мальчика. После родов состояние матери было нормальным, однако женщина через день после родов скончалась в больнице при неизвестных обстоятельствах. Сообщается, что состояние ребенка нормальное и сегодня он был выписан домой.

    По факту ведется расследование.

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