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В Сабирабаде у бывшего заключенного изъяли 12 кг наркотиков

В Сабирабаде у бывшего заключенного изъяли 12 кг наркотиков Правоохранители изъяли у жителя Сабирабада 12 килограммов наркотиков.
Происшествия
27 марта 2024 г. 08:52
В Сабирабаде у бывшего заключенного изъяли 12 кг наркотиков

Правоохранители изъяли у жителя Сабирабада 12 килограммов наркотиков.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции, был задержан ранее неоднократно судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, житель района Салех Алиев, занимавшийся доставкой наркотических средств.

В ходе досмотра у него было обнаружено более 12 килограммов героина, опия, метамфетамина и марихуаны.

В рамках расследования было установлено, что к "курьерской деятельности" С.Алиева привлек через социальные сети иранский наркоторговец по прозвищу "Баба", его личность устанавливается.

По факту в Сабирабадском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда задержанный помещен под стражу.

Расследование в связи с фактом продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeçmiş məhkumdan 12 kiloqram narkotik vasitə götürülüb

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