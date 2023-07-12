В результате совместной операции МВД и ГПС изъята крупная партия наркотиков

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) и Горадизского пограничного отряда Государственной пограничной службы (ГПС), был предотвращен незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.
Об этом
В результате проведенных в Имишлинском районе мероприятий жители города Гёйчай, ранее судимые Руслан Гасымов, Нурлан Мехтиев и Эльмир Исмаилов были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
У задержанных было обнаружено и изъято 58 килограммов обогащенной психотропными веществами марихуаны и 1030 единиц таблеток метадона.
Руслан Гасымов, Нурлан Мехтиев и Эльмир Исмаилов сообщили, что при посредничестве гражданина Ирана по имени Сеид наркотики доставлялись из села Гарагювендикли Имишлинского района в Баку в целях дальнейшего сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.