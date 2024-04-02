В Тертере 3 человека подорвались на мине, одному из пострадавших ампутировали обе ноги

Одному из пострадавших в результате взрыва мины в Тертерском районе ампутировали обе ноги.

Пострадавшему в результате взрыва мины в Тертерском районе 18-летнему Эльмиру Багирову ампутировали обе ноги.

Как сообщает карабахское бюро Report, Багиров был немедленно госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу, где ему провели хирургическую операцию.

Другой пострадавший Арзуман Тагизаде также доставлен Бардинскую центральную районную больницу.

Полад Исмаилов был госпитализирован в Тертерскую центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

16:40

В результате взрыва мины в селе Чайлы Тертерского района пострадали 3 человека, ведется расследование.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры Азербайджана и ANAMA.

Согласно информации, Полад Исмаилов (1969 г.р.), Тагизаде Арзуман (1992 г.р.) и Багиров Эльмир (2006 г.р.) подорвались на мине, когда пасли скот на неочищенной от мин территории, на бывшей линии соприкосновения.

По факту ведется расследование в прокуратуре Тертерского района.

"МВД, Генпрокуратура и ANAMA в очередной раз призывают граждан соблюдать меры безопасности, не заходить на незнакомые участки и обращать внимание на все знаки, указывающие на опасность!", - говорится в заявлении.