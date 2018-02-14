В результате ДТП в Азербайджане погибли 750, пострадали 1719 человек в прошлом году

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано число ДТП в Азербайджане за прошлый год.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в 2017 году на дорогах республики произошло 1833 ДТП, что по сравнению с 2016 годом меньше на 8,6%. Число пострадавших в этих ДТП снизилось на 10,6%, составив 2469 человек. Из них 750 человек погибли, 1719 – пострадали.

43,5% ДТП произошли в дневное время, 38% - в ночное время, 18,5% - в сумраке, 29% - на выходных.

87,7% ДТП произошли в жилмассивах.

Число погибших в этих ДТП снизилось по сравнению с 2016 годом на 4,2%, составив 518 человек, а число пострадавших снизилось на 14,1%, составив 1613 человек.