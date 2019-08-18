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В районе Азербайджана лопнула канализация, местность охватило зловоние - ФОТО - ВИДЕО

В районе Азербайджана лопнула канализация, местность охватило зловоние
© Foto: "Report"

В Шабранском районе Азербайджана лопнула канализационная система, в результате чего значительная территория оказалась под выбросами.

Как передаёт северное бюро Report, центральная канализационная линия района была повреждена в посёлке имени В.Абдуллаева, в результате чего примерно 3 га территории оказались под выбросами. Территорию охватило зловоние.

Отметим, что выбросы образовали лужу, вода из которой попадает в канал, стекающий в Каспийское море.

Жители беспокоятся о распространении различных заболеваний ввиду нарушения санитарно-эпидемиологических условий.

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