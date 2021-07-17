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В прошлом году из оборота изъято более 4 тонн наркотиков и психотропных веществ

В прошлом году из оборота изъято более 4 тонн наркотиков и психотропных веществ В 2020 году Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная служба и Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана выявили 5 221 факт незаконного оборота наркотико
Происшествия
17 июля 2021 г. 15:03
В прошлом году из оборота изъято более 4 тонн наркотиков и психотропных веществ

В 2020 году Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная служба и Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана выявили 5 221 факт незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 2020 год.

По выявленным фактам из незаконного оборота изъято более 4 тонн 41 кг. наркотических средств и психотропных веществ.

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Версия на английском языке Over 4 tons of drugs and psychotropic substances seized
Версия на азербайджанском языке Ötən il 4 tondan çox narkotik və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb

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