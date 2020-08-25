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Report Georgia

В Пираллахи выявлено кафе, нарушившее карантин 

В Пираллахи выявлено кафе, нарушившее карантин  Собранные материалы о владельце объекта направлены в районный суд
Происшествия
25 августа 2020 г. 10:50
В Пираллахи выявлено кафе, нарушившее карантин 
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В Пираллахинском районе столицы выявлено кафе, нарушившее карантинный режим и работавшее вне положенного времени. Как сообщает Report, в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками районного отделения полиции на улице Азизбекова, было обнаружено кафе, где в закрытых кабинетах использовался кальян. 

8 человек, нарушивших санитарно-эпидемиологические нормы, были приглашены в отделение полиции, в отношении них составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях. Собранные материалы о владельце объекта направлены в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPirallahıda karantini pozan kafe aşkarlandı

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