В Пираллахы автомобиль сбил 8-летнего ребенка

В Пираллахинском районе произошло ДТП.
Как сообщает Report, при попытке перейти дорогу автомобиль сбил Тарлана Мирзоева 2011 г.р.
Раненый доставлен в Клинический медицинский центр №1.
По факту ведется расследование.
В Пираллахинском районе произошло ДТП.
Как сообщает Report, при попытке перейти дорогу автомобиль сбил Тарлана Мирзоева 2011 г.р.
Раненый доставлен в Клинический медицинский центр №1.
По факту ведется расследование.
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Orxan RasifoğluАвтор новости