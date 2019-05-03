В Пираллахы автомобиль сбил 8-летнего ребенка

В Пираллахы автомобиль сбил 8-летнего ребенка

3 мая, 2019 20:24

https://report.az/storage/news/2ab2beb4f3965bc0eb406cc8e1a2484f/8f22c923-be22-47a8-8aac-3383ea4da18f_292.jpg В Пираллахинском районе произошло ДТП. Как сообщает Report, при попытке перейти дорогу автомобиль сбил Тарлана Мирзоева 2011 г.р. Раненый доставлен в Клинический медицинский центр №1. По факту ведется расследование.

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