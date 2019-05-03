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В Пираллахы автомобиль сбил 8-летнего ребенка

В Пираллахы автомобиль сбил 8-летнего ребенка

В Пираллахинском районе произошло ДТП.

Как сообщает Report, при попытке перейти дорогу автомобиль сбил Тарлана Мирзоева 2011 г.р.

Раненый доставлен в Клинический медицинский центр №1. 

По факту ведется расследование.

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