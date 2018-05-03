В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве азербайджанца

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве уроженца Азербайджана у рынка "Апраксин двор" в центре Санкт-Петербурга 30 апреля. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около одного из домов по улице Ломоносова 46-летний гражданин во время внезапно возникшей ссоры из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в 32-летнего мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным СМИ, убийству в центре Петербурга вечером 30 апреля предшествовал конфликт между двумя уроженцами Азербайджана. Один выстрелил во второго несколько раз из пистолета. Сообщается, что оба они связаны с "криминальным авторитетом" из Азербайджана по прозвищу Лоту Гули.