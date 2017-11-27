В Папанине произошла поножовщина

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек получил ножевое ранение во время драки.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе на территории, известной как Папанин (нынешняя улица Джалила Мамедгулузаде).
Умид Аббасзаде 1993 г.р. подрался со своим знакомым. В результате драки он получил ножевое ранение.
Раненый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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