В Папанине произошла поножовщина

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек получил ножевое ранение во время драки.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе на территории, известной как Папанин (нынешняя улица Джалила Мамедгулузаде).

Умид Аббасзаде 1993 г.р. подрался со своим знакомым. В результате драки он получил ножевое ранение.

Раненый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.