​В отношении Акифа Човдарова выдвинуто новое обвинение

Он обвиняется в незаконном лишении свободы

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший начальник Главного управления министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерал-майор Акиф Човдаров переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Как сообщает Report, решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста не может быть обжаловано.

В отношении А.Човдарова выдвинуто обвинение по ст. 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.4 (получение взятки путем вымогательства).

Кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 145.3 (незаконное лишение свободы).

Отметим, что, как пишут некоторые СМИ, в отношении А.Човдарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком не на три, а на четыре месяца.