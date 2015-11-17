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    ​В отношении Акифа Човдарова выдвинуто новое обвинение

    Решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста не может быть обжаловано

    Он обвиняется в незаконном лишении свободы

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший начальник Главного управления министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерал-майор Акиф Човдаров переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

    Как сообщает Report, решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста не может быть обжаловано.

    В отношении А.Човдарова выдвинуто обвинение по ст. 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.4 (получение взятки путем вымогательства).

    Кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 145.3 (незаконное лишение свободы).

    Отметим, что, как пишут некоторые СМИ, в отношении А.Човдарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком не на три, а на четыре месяца.

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