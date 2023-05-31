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В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.
Происшествия
31 мая 2023 г. 16:56
В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие зафиксировано на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории села Синджан.

Автомобиль Mercedes съехал с проезжей части и перевернулся на обочине дороги. В результате 4 человека получили различные травмы.

Пострадавшие госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.

По предварительной информации, все пострадавшие - члены одной семьи.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda avtomobil aşıb, bir ailənin dörd üzvü xəsarət alıb

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