В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.

В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие зафиксировано на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории села Синджан.

Автомобиль Mercedes съехал с проезжей части и перевернулся на обочине дороги. В результате 4 человека получили различные травмы.

Пострадавшие госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.

По предварительной информации, все пострадавшие - члены одной семьи.

По факту проводится расследование.