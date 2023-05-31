В Огузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.
Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие зафиксировано на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории села Синджан.
Автомобиль Mercedes съехал с проезжей части и перевернулся на обочине дороги. В результате 4 человека получили различные травмы.
Пострадавшие госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.
По предварительной информации, все пострадавшие - члены одной семьи.
По факту проводится расследование.