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В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом

В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом Активный больной коронавирусом был задержан сотрудниками Управления полиции Сабаильского района при входе в один из ресторанов в центре города.
Происшествия
23 октября 2021 г. 14:56
В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом

Активный больной коронавирусом был задержан сотрудниками Управления полиции Сабаильского района при входе в один из ресторанов в центре города.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, Кямал Кянгярлинский, которому было назначено лечение в домашних условиях в связи с положительным результатом теста на COVID-19, покинул адрес проживания, тем самым создав условия для распространения инфекции.

Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен по адресу проживания. В отношении Кянгярлинского начато расследование в следственном отделе Сабаильского РУП.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda restorana gedən koronavirus xəstəsi aşkarlanıb

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