В одной из квартир в Баку найден труп гражданина Ирака

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В одной из квартир в Баку найден труп иностранца.

Как сообщает Report, труп был обнаружен в доме на улице У.Гаджибекова в Бинагадинском районе Баку.

Тело гражданина Ирака Ваада Хазражини 1968 года рождения было найдено на съемной квартире, в которой он проживал. Сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

По факту ведется расследование.

Хафиз Гейдаров