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В одной из квартир в Баку найден труп гражданина Ирака

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В одной из квартир в Баку найден труп иностранца. 

Как сообщает Report, труп был обнаружен в доме на улице У.Гаджибекова в Бинагадинском районе Баку. 

Тело гражданина Ирака Ваада Хазражини 1968 года рождения было найдено на съемной квартире, в которой он проживал. Сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места происшествия, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. 

По факту ведется расследование. 

Хафиз Гейдаров

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