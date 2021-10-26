В Наримановском районе Баку ограничат движение транспорта из-за сноса здания

В связи с тем, что на территории Наримановского района столицы на улице Ага Нейматуллы, 32 возникла угроза обрушения здания, не пригодного к эксплуатации, предусмотрен полный снос здания.

В связи с тем, что на территории Наримановского района столицы на улице Ага Нейматуллы, 32 возникла угроза обрушения здания, не пригодного к эксплуатации, предусмотрен полный снос здания.

Как сообщили Report в Управлении государственной дорожной полиции Баку, с этой целью с 21:30 26 октября на дополнительной дороге от проспекта Г.Алиева до улицы А.Нейматуллы движение автомобилей и общественного транспорта будет ограничено.

"Обращаемся ко всем участникам движения - пешеходам, водителям автомобилей и общественного транспорта, пассажирам. Для обеспечения безопасности движения до полного завершения работ по сносу просьба использовать альтернативные маршруты", - сказали в дорожной полиции.