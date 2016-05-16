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    В Нардаране создан новый отдел Государственной службы безопасности

    Административное здание отдела сдано в эксплуатацию

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сдано в эксплуатацию административное здание Нардаранского отдела управления Сабунчинского района Государственной службы безопасности (ГСБ). 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГСБ.

    Согласно информации, условия работы и материально-техническая база в административном здании отдела соответствуют современным стандартам. Здесь существуют все возможности для успешного выполнения поставленных задач по обеспечению безопасности государственности.

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