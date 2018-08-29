В Мингячевирском водохранилище утонул человек

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевирском водохранилище утонул один человек.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях, предположительно, в Мингячевирском водохранилище утонул один человек.

На поиски привлечена группа водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.