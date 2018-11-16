В Мингячевире задержаны автохулиганы - ФОТО

Мингячевир. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Мингячевире задержаны водители, совершившие автохулигантсво.
Об этом ширванскому бюро Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Так, сотрудниками государственной дорожной полиции отделения полиции города Мингячевир были задержаны Заур Исмаилзаде и Мюслюм Гусейнов, которые на автомобилях марки "Нива" на центральных улицах города продолжительно совершали автохулиганские действия, нарушая покой населения, создавали угрозу для пешеходов, грубо нарушали правила дорожного движения.
В отношении обоих водителей был составлен протокол в административном порядке и направлен в Мингячевирский городской суд на рассмотрение.
Valeh DadaşovАвтор новости