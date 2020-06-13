​В Мингячевире автомобиль сбил 6 человек, один из них скончался

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о ДТП в Мингячевире, приведшем к гибели одного человека и шести пострадавших.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 12 июня примерно в 16:00 в Мингячевире столкнулись автомобили "Hyundai", за рулем которого находился Т.Мовламов, и "Mercedes", управляемый К.Агаевым.

После столкновения "Mercedes" потерял управление и, сбив шесть человек, врезался в электрический столб. Упавший столб придавил жительницу Агдамского района Тезегуль Аббасову, которая скончалась на месте происшествия, 5 пострадавших госпитализированы.

По факту ведется расследование.