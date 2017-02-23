Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Масаллы 60-летний мужчина повесился на дереве.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Кёхня Алвады Масаллинского района.

Велиев Шамсаддин Аббас оглу (1957 г.р.) покончил жизнь самоубийством, повесившись на веревке на дереве в придворном участке дома, где он жил.

Массаллинская районная прокуратура по факту возбудила уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса (доведение до самоубийства). Устанавливаются причины самоубийства.