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    В Масаллы 60-летний мужчина повесился на дереве

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Масаллы 60-летний мужчина повесился на дереве.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Кёхня Алвады Масаллинского района.

    Велиев Шамсаддин Аббас оглу (1957 г.р.) покончил жизнь самоубийством, повесившись на веревке на дереве в придворном участке дома, где он жил.

    Массаллинская районная прокуратура по факту возбудила уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса (доведение до самоубийства). Устанавливаются причины самоубийства.

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