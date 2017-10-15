В Масаллинском районе в результате наводнений разрушены земельные участки

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15 октября. Масаллы. REPORT.AZ/ Вышедшая из берегов река Улумчай затопила ряд домов в селе Рудакенар Массаллинского района, вызвав эрозию земли. Как сообщает южное бюро Report, наводнение вызвало сели, в результате чего речной поток двинулся в сторону жилых домов.

Очередные наводнения в этом районе произошли несколько дней тому назад после интенсивных дождей, после чего уровень воды поднялся на 4-5 метров. в результате земельные участки, фруктовые сады подверглись разрушению. МЧС ознакомлено ситуацией и в данный момент ведутся работы по предотвращению бедствия.