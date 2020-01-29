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В Масаллы 16-летняя девочка скончалась через несколько дней после свадьбы

В Масаллы 16-летняя девочка скончалась после свадьбы

В Масаллинском районе не достигшая совершеннолетия девушка умерла через несколько дней после свадьбы.  

Как сообщили Report в районной прокуратуре, тело передано для судмедэкспертизы. 

Районная прокуратура проводит соответствующее расследование. 

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей также проводит расследование. 

Об этом в ответ на запрос Report заявил завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров. 

По его словам, на данный момент представители Госкомитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят расследование: "Мы проводим расследования посредством мониторинговых комиссий. Расследования ведутся совместно с правоохранительными органами. К процессу также привлечены юристы и психологи. О результатах расследований будет предоставлена всесторонняя информация". 

Отметим, что согласно законодательству Азербайджанской Республики и международным конвенциям, и в частности конвенции по правам ребенка, лица, не достигшие совершеннолетия, регистрируются как дети и их вступление в брак недопустимо. 

Напомним, что две недели назад скончавшаяся девушка вышла замуж за парня из села Хошчобанлы. 

Первым информацию распространил сайт Qafqazinfo.az.

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