В Лянкяране автомобиль сбил переходящую дорогу женщину - ФОТО

15 июля, 2017 10:27

Лянкяран. 15 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе автомобиль сбил переходящую дорогу женщину. Как передает южное бюро Report, инцидент произошел на улице Зарифы Алиевой города Лянкярань. Жительницу улицы Ханифы Абдуллаева Бахар Баламирза гызы Хабибову 1973 г.р. сбил автомобиль марки Hyundai Elantra с государственным номерным знаком 42-BO-833. Водитель незамедлительно сообщил об инциденте на станцию скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована. По факту начато расследование.