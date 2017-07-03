В Лянкяране родственники умершей пациентки избили врача скорой помощи

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран произошел факт избиения.

Как сообщает южное бюро Report, в один из Дворцов торжеств города была вызвана карета скорой помощи для оказания медицинской помощи женщине, самочувствие которой резко ухудшилось - Хейраннисе Джалил гызы Ахундовой 1957 г.р. проживавшей по адресу город Лянкяран, улица Бала Мамеда дом 2.

Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи, житель села Ашагы Нувяди Вусал Файаз оглу Гасанов 1988 г.р., не сумевший спасти жизнь больной, был избит родственниками покойной.

Врач с черепно-мозговой травмой был помещен в реанимационное отделение. Машине скорой помощи также причинен ущерб.

Сообщается, что больная скончалась от сердечного приступа.

По факту ведется расследование.