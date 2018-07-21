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    В Лянкяране автомобиль упал с моста

    Лянкяран. 21 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе автомобиль упал с моста.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на части магистрали Алят-Астара, проходящей по территории села Велади.

    Автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый Самиром Габиль оглы Мамедзаде, потерял управление во время движения и упал с моста над рекой Лянкяран-чай. В результате аварии водитель получил серьезные травмы. Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу. Он был размещен в реанимационном отделении.

    По факту ведется расследование.

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