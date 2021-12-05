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В Лянкяране автомобиль насмерть сбил пешехода

В Лянкяране автомобиль насмерть сбил пешехода В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
5 декабря 2021 г. 11:23
В Лянкяране автомобиль насмерть сбил пешехода

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Сютямурдов.

Так, автомобиль марки "Vitа" сбил 28-летнего Мирхакима Мирбагир оглы Наджафзаде. От полученных травм пешеход скончался на пути в центральную районную больницу.

Тело М.Наджафзаде для обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda avtomobil gənc piyadanı vuraraq öldürüb

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