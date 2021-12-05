В Лянкяране автомобиль насмерть сбил пешехода

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Лянкяранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Сютямурдов.

Так, автомобиль марки "Vitа" сбил 28-летнего Мирхакима Мирбагир оглы Наджафзаде. От полученных травм пешеход скончался на пути в центральную районную больницу.

Тело М.Наджафзаде для обследования было передано в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.