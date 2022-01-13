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В Лянкяране арестован владелец нарушившего карантин дворца торжеств

В Лянкяране арестован владелец нарушившего карантин дворца торжеств 15:30
Происшествия
13 января 2022 г. 15:46
В Лянкяране арестован владелец нарушившего карантин дворца торжеств

В Лянкяране арестован владелец дворца торжеств, нарушившего карантинные правила.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, выявлены нарушения правил и требований карантинного режима, допущенные на одном из торжеств, организованных на территории района.

Выявлено, что на портал icaze.e-gov.az не были внесены данные о проведении церемонии помолвки во дворце торжеств "Султан". В отношении владельца дворца торжеств составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен в Лянкяранский районный суд для дачи правовой оценки.

Постановлением суда владелец объекта был арестован в административном порядке на 10 дней.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda karantini pozan şadlıq sarayının sahibi həbs olunub

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