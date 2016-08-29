В Лянкяране 9-летнюю девочку сбила машина - ФОТО

Лянкяран. 29 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 9-летняя девочка.
Как сообщает южное бюро Report, ДТП зарегистрировано в городском квартале "Кичик базар".
51-летний житель районного села Гёйшабан Матлаб Рзаев за рулем автомобиля марки KIA-Sorento с государственным регистрационным номером 42-BR-640 сбил переходящую дорогу жительницу Имишлинского района 9-летнюю Айсу Рафик гызы Гусейнли, которая проживала вместе с родителями на съемной квартире в Лянкяране.
Водитель доставил пострадавшую в Лянкяранскую центральную районною больницу.
Как сообщили из медицинского учреждения, получившая закрытую черепно-мозговую травму девочка помещена в реанимационное отделение. Ее состояние расценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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