В Лондоне была организована выставка картин "Ходжалы - Глазами детей"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Великобритании Лондонским Клубом Азербайджанских Женщин была организована выставка «Ходжалы - Глазами детей», посвященная Ходжалинскому геноциду.

Как передает Report, на мероприятии, которое началось с гимна Азербайджана, были продемонстрированы картины азербайджанских детей, связанные с геноцидом в Ходжалы.

Затем, выступившая перед гостями организатор мероприятия Севиль Асланова, проинформировала их о Ходжалинском геноциде и агрессивной политике Армении против Азербайджана, которая продолжается и по сей день.

В свою очередь, поблагодарив Севиль Асланову и отметив, что на выставке продемонстрированы именно работы детей, посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Тахир Тагизаде, отметил важность роста азербайджанских детей в Великобритании в подобном патриотическом духе.

Затем были продемонстрированы работы детей, после чего им были вручены подарки от имени посольства.

На мероприятии также прозвучала песня «Сары Гялин» в представлении молодой исполнительницы Айды Мушарраф.

На выставке также присутствовали председатель рабочей межпарламентской рабочей группы Великобритания-Азербайджан, член Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев, члены Лондонского Клуба Азербайджанских Женщин и их дети, сотрудники дипмиссии и их члены семьи, а также представители СМИ.