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    В Лондоне была организована выставка картин "Ходжалы - Глазами детей"

    Были показаны картины азербайджанских детей из Великобритании, посвященные Ходжалинскому геноциду

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Великобритании Лондонским Клубом Азербайджанских Женщин была организована выставка «Ходжалы - Глазами детей», посвященная Ходжалинскому геноциду.

    Как передает Report, на мероприятии, которое началось с гимна Азербайджана, были продемонстрированы картины азербайджанских детей, связанные с геноцидом в Ходжалы.

    Затем, выступившая перед гостями организатор мероприятия Севиль Асланова, проинформировала их о Ходжалинском геноциде и агрессивной политике Армении против Азербайджана, которая продолжается и по сей день.

    В свою очередь, поблагодарив Севиль Асланову и отметив, что на выставке продемонстрированы именно работы детей, посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Тахир Тагизаде, отметил важность роста азербайджанских детей в Великобритании в подобном патриотическом духе.

    Затем были продемонстрированы работы детей, после чего им были вручены подарки от имени посольства.

    На мероприятии также прозвучала песня «Сары Гялин» в представлении молодой исполнительницы Айды Мушарраф.

    На выставке также присутствовали председатель рабочей межпарламентской рабочей группы Великобритания-Азербайджан, член Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев, члены Лондонского Клуба Азербайджанских Женщин и их дети, сотрудники дипмиссии и их члены семьи, а также представители СМИ. 

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