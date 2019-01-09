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    В Кюрдемире перевернулся грузовик, дорога оказалась перекрыта - ФОТО - ВИДЕО

    Кюрдемир. 9 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло ДТП.

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена сегодня днем на пролегающем через село Атакишили отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

    Житель Кельбаджарского района Тархан Вахид оглу Мамедов 1984 г.р. потерял управление за рулем грузовика марки "КамАЗ". В результате ДТП машина перевернулась и загруженные в "КамАЗ" строительные камни рассыпались по дороге. По этой причине дорога ненадолго была односторонней. Восстановить движение удалось лишь с помощью специальной техники. 

    В результате инцидента пострадал водитель. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. 

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