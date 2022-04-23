В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как передает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на 204-м километре автодороги Баку-Газах, пролегающей по территории села Гарабуджаг.

Автомобиль марки "Тойота" потерял управление и врезался в бетонное ограждение у дороги. В результате водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Тела были переданы в Кюрдамирское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.