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В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.
Происшествия
23 апреля 2022 г. 14:25
В Кюрдамире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как передает Верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на 204-м километре автодороги Баку-Газах, пролегающей по территории села Гарабуджаг.

Автомобиль марки "Тойота" потерял управление и врезался в бетонное ограждение у дороги. В результате водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Тела были переданы в Кюрдамирское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var

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