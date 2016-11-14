В Баку в каменном карьере ранили ножом 33-летнего мужчину

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В каменном карьере на территории Сабунчинского района Баку произошла драка между рабочими.

Как сообщает Report, во время драки в каменном карьере в поселке Маштага один рабочий получил ножевое ранение.

Согласно информации, Сафаров Рамал (1995 г.р.) рождения из хулиганских побуждений нанес несколько ножевых ранений своему товарищу по работе Садыгову Мадату (1983 г.р.). М.Садыгов с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3.

Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту проводится расследование в 14-м отделении полиции Сабунчинского районного управления полиции.