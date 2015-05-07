​В Ижевске задержали объявленного в розыск угонщика из Азербайджана

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Удмуртии задержан мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 2011 года.

Как передает Report, гражданина Азербайджана приговорили к аресту на родине за кражу автомобиля "КамАЗ".

Исполнить приговор не удалось, 41-летний подозреваемый скрылся в России.

Спустя 4 года оперативники уголовного розыска Удмуртии задержали мужчину на съёмной квартире в центре Ижевска.

Сейчас решается вопрос об отправке задержанного на родину, сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.