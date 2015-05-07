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    ​В Ижевске задержали объявленного в розыск угонщика из Азербайджана

    В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Удмуртии задержан мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 2011 года.

    Как передает Report, гражданина Азербайджана приговорили к аресту на родине за кражу автомобиля "КамАЗ".

    Исполнить приговор не удалось, 41-летний подозреваемый скрылся в России.

    Спустя 4 года оперативники уголовного розыска Удмуртии задержали мужчину на съёмной квартире в центре Ижевска.

    Сейчас решается вопрос об отправке задержанного на родину, сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

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