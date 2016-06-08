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    ​В Имишли ранены двое сотрудников полиции, охраняющих общественный порядок

    Водитель задержан

    Имишли. 8 июня. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе водитель автомобиля, переехавшего лежащий на дороге шлагбаум, нанес повреждения двоим сотрудникам полиции.

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в селе Мамедли района во время регулирования сотрудниками полиции движения автомобилей на территории.

    Житель Гёйчая на автомобиле марки "Газель" не обратил внимание на лежащий на дороге шлагбаум и переехал его. Шлагбаум задел двоих сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок, - жителя села Сарыханлы 32-летнего Эльсевяра Юсиф оглу Гусейнли и жителя села Мурадханлы 28-летнего Акбера Бакир оглу Аскерова, они получили телесные повреждения различной тяжести. Водитель покинул место происшествия. Пострадавшие доставлены в Имишлинскую районную центральную больницу, им оказана первая медицинская помощь.

    В ходе проведенных сотрудниками районной полиции оперативных мероприятий водитель задержан.

    По данному факту ведется расследование сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции. 

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