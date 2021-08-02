В Имишли наркоторговец открыл огонь по полицейским

Сотрудники Имишлинского РОП провели оперативное мероприятие по задержанию лиц, занимающихся культивированием наркосодержащих растений.

Сотрудники Имишлинского РОП провели оперативное мероприятие по задержанию лиц, занимающихся культивированием наркосодержащих растений.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в районное отделение полиции поступила информация о возделывании конопли в селе Агамамедли.

В ходе оперативных мероприятий с поличным был задержан житель села Мурадханлы Рахиб Гусейнов. В момент задержания Р.Гусейнов открыл огонь в воздух из ружья и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе осмотра территории были обнаружены сушеная марихуана весом 10 килограммов 200 граммов и 127 кустов конопли, а также охотничье ружье марки "TOЗ" без соответствующих документов.

В отношении Р.Гусейнова возбуждено уголовное дело, ведется расследование.