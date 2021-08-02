В Имишли наркоторговец открыл огонь по полицейским

Сотрудники Имишлинского РОП провели оперативное мероприятие по задержанию лиц, занимающихся культивированием наркосодержащих растений.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в районное отделение полиции поступила информация о возделывании конопли в селе Агамамедли.
В ходе оперативных мероприятий с поличным был задержан житель села Мурадханлы Рахиб Гусейнов. В момент задержания Р.Гусейнов открыл огонь в воздух из ружья и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе осмотра территории были обнаружены сушеная марихуана весом 10 килограммов 200 граммов и 127 кустов конопли, а также охотничье ружье марки "TOЗ" без соответствующих документов.
В отношении Р.Гусейнова возбуждено уголовное дело, ведется расследование.