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В Имишли наркоторговец открыл огонь по полицейским

В Имишли наркоторговец открыл огонь по полицейским Сотрудники Имишлинского РОП провели оперативное мероприятие по задержанию лиц, занимающихся культивированием наркосодержащих растений.
Происшествия
2 августа 2021 г. 11:18
В Имишли наркоторговец открыл огонь по полицейским

Сотрудники Имишлинского РОП провели оперативное мероприятие по задержанию лиц, занимающихся культивированием наркосодержащих растений.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в районное отделение полиции поступила информация о возделывании конопли в селе Агамамедли.

В ходе оперативных мероприятий с поличным был задержан житель села Мурадханлы Рахиб Гусейнов. В момент задержания Р.Гусейнов открыл огонь в воздух из ружья и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе осмотра территории были обнаружены сушеная марихуана весом 10 килограммов 200 граммов и 127 кустов конопли, а также охотничье ружье марки "TOЗ" без соответствующих документов.

В отношении Р.Гусейнова возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə narkotik becərən şəxs saxlanılan zaman atəş açaraq qaçmağa cəhd göstərib

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