В Хызы обнаружено 20 единиц неразорвавшихся боеприпасов

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В связи с произошедшим взрывом на складе боеприпасов N-ой военной части Министерства обороны в Хызынском районе, операции по совместной чистке территории со стороны ANAMA, МЧС и МВД продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, 3 февраля был проведен осмотр вокруг воинской части где произошел взрыв. Было обнаружено 20 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 149 единицы взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 187 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 725 000 кв.м (72,50 га) территории.

В целом, в течение 125 дней было обнаружено 25 753 единицы неразорвавшихся боеприпасов, 19 765 единиц взорвавшегося-обгоревшего снаряда и 104 282 кг зажигательных смесей. В конечном итоге было проверено 97 214 706 кв.м (9 721 га) территории.

Наряду с этим, в поселке Гилязи Хызынского района, на территории сел Шурабад, Ситалчай, Йени Йашма была проведена пропаганда просвещения по минной безопасности среди 10 442 жителей.