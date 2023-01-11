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В Хызинском районе дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта

В Хызинском районе дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта Xızıda yollar qardan təmizlənib
Происшествия
11 января 2023 г. 11:08
В Хызинском районе дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта

В Хызинском районе сотрудники дорожной полиции оказывают помощь застрявшим на дороге водителям и пешеходам.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в течение дня сотрудники дорожной полиции регулировали движение для предотвращения заторов на дорогах, было обеспечено бесперебойное движение транспорта.

К очистке дорог привлечена специальная техника, проезжие части засыпаны солью, песком и гравием.

Сотрудники полиции рекомендуют водителям не оснащенных зимними шинами и не приспособленных к наблюдающимся погодным условиям транспортных средств не пользоваться личными автомобилями.

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Версия на азербайджанском языке Xızıda yollar qardan təmizlənib

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