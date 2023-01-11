В Хызинском районе дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта

В Хызинском районе сотрудники дорожной полиции оказывают помощь застрявшим на дороге водителям и пешеходам.
Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в течение дня сотрудники дорожной полиции регулировали движение для предотвращения заторов на дорогах, было обеспечено бесперебойное движение транспорта.
К очистке дорог привлечена специальная техника, проезжие части засыпаны солью, песком и гравием.
Сотрудники полиции рекомендуют водителям не оснащенных зимними шинами и не приспособленных к наблюдающимся погодным условиям транспортных средств не пользоваться личными автомобилями.